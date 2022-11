Ha, le début des années 70, le règne des bagnoles, le début du capitalisme débridé, l'exploitation des ouvriers, le premier krach pétrolier, la consommation de masse et la dilapidation des ressources naturelles, le Vietnam et les dictatures... Qui a dit que c'était mieux avant ? Cardon, grand dessinateur de presse, a publié des bandes dessinées hebdomadaires à l'Humanité Dimanche et à Politique Hebdo de 1970 à 1976, avant de faire la carrière qu'on lui connaît au Canard Enchaîné. Réunies ici dans ce recueil intitulé "Ras le bol ! " , ces grandes planches posent son style graphique et emblématique qu'il aura par la suite, avec ses travailleurs à l'aspect de personnages nus sous le joug des puissants et ses motifs symboliques récurrents... En lisant ces pages, nous saute aux yeux la vision de Cardon sur le cynisme politique, les guerres, la pollution, la vie en société, la résistance et la mort. Bien avant la lutte pour la sauvegarde du climat et le greenwashing, c'est comme si rien n'avait changé, et que les choses avaient seulement empiré. Cardon avait chroniqué, chaque semaine, le début de la fin de la fête pour nos sociétés, et il en avait déjà, à l'époque, ras le bol !