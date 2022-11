Eustache Chapuis 1492-1556, humaniste savoyard et diplomate. Ambassadeur de Charles Quint à la cour d'Henri VIII

Humaniste brillant et admirateur d'Erasme, Eustache Chapuis, Savoyard né à Annecy, connut un destin exceptionnel. Après avoir joué un rôle politique important à Genève, il entra au service de Charles Quint, qui l'envoya à Londres pour défendre les intérêts de Catherine d'Aragon, dont le roi Henri VIII voulait divorcer. Il se montra un diplomate hors pair, devint l'ami de la reine déchue et s'opposa à la tyrannie royale. Il favorisa les tentatives de soulèvement, créa un service de renseignements particulièrement efficace, et entraîna l'Angleterre dans le grand duel qui opposait François Ier à l'Empereur. Acteur essentiel de la diplomatie de son époque, il avait la confiance totale de Charles Quint, dont il resta le principal correspondant tout au long de sa longue carrière, jalonnée d'intrigues et d'événements passionnants. A la fin de sa vie, il consacra sa fortune à la fondation de deux collèges liés de manière originale, l'un dans sa ville natale Annecy et l'autre à Louvain en Belgique, où il s'était retiré. Il mérite donc pleinement d'être appelé le bienfaiteur de la Savoie. Cet ouvrage, pour lequel les auteurs ont lu, traduit et compilé 752 lettres écrites par et à Eustache Chapuis, est sans doute l'étude la plus originale consacrée à ce Savoyard illustre.