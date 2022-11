Le guide pratique du fumoir. Toutes les techniques de fumage au barbecue

Deviens Spatule Noire de barbecue ! Voici la promesse proposée par Raphaël Guillot, passionné de cuisine extérieure ! L'auteur, célèbre pour ses vidéos sur sa chaîne YouTube Le barbecue de Rafa vous a concocté une formation complète sur l'art du fumage (le barbecue avec une cuisson par la fumée). Tout en restant faciles et accessibles, les méthodes dispensées dans son livre sont à considérer comme une " base ". Vous ne le savez peut-être pas, mais derrière le mot " barbecue " se cache un monde haut en couleur ! Loin du petit braséro de camping, le barbecue moderne recèle autant de techniques, de températures, de matériel et de connaissances spécifiques, qui font de ce hobby pour certains, une vraie discipline pour d'autres ! Ce guide pratique a été conçu pour tous les fans de gastronomie qui rêvent de réaliser leurs propres saumon, magret, ribs, pulled pork, coppa et autres charcuteries fumées pour partager de bons moments en famille et entre amis. A vous ensuite de décliner selon votre palais ! 80 recettes (entrées, viandes, poissons/crustacés, sauces), faciles à réaliser chez soi, avec des ingrédients et des accessoires que l'on trouve partout, vous permettront de vous faire la main et de surtout, vous régaler ! Vous serez incollable sur : Les meilleurs outils et ustensiles pour cuisiner comme un pro. Les différentes techniques de fumage à chaud, à froid, saumurage, injections et salaisons. Les viandes, poissons, légumes, fruits que l'on peut fumer et pour chacun, la méthode idéale pour se régaler.