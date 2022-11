Etre exaucé ! Le chemin de la méditation et de la vie selon Chögyam Trungpa

Un enseignement spirituel d'une liberté de ton incomparable La pensée de Chögyam Trungpa propose des chemins nouveaux et déculpabilisants. Fabrice Midal, qui transmet depuis vingt ans en France l'enseignement de ce grand maître bouddhiste, y apporte ici un éclairage intemporel sous forme d'anthologie spirituelle thématique : être soi, la méditation comme chemin, les émotions, le coeur, les énergies, la beauté du monde, etc. Une lecture nourrissante accessible au grand public. Chögyam Trungpa (1939-1987), héritier de la tradition tantrique du Tibet, est l'un des premiers maîtres à avoir enseigné le bouddhisme aux Occidentaux. Ses livres sont disponibles chez Points. "J'ai composé cet ouvrage pour vous permettre de découvrir le chemin que Trungpa ouvre dans la forêt de nos existences modernes". 