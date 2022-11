Les Plus beaux

Alban trouve que Diego c'est le petit garçon le plus beau du monde. Diego trouve qu'Alban c'est le petit garçon le plus beau du monde. Alban et Diego sont amoureux. Diego et Alban sont voisins. Deux maisons. Deux jardins. C'est leur quotidien. Diego et Alban, comme tous les petits garçons du monde, font des bêtises. Et aujourd'hui la nouvelle idée ce serait, pourquoi pas, de faire un tour en canoë... Sans les parents. Une aventure de deux petits garçons intrépides et malicieux qui comprendront qu'avoir la bougeotte c'est bien, mais savoir se fixer des limites ça a du bon aussi.