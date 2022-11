5 Quels problèmes les artistes éditeurices peuvent-ils résoudre ?

Dans cette publication, 17 artistes/éditeurices internationaux·ales sont invité·es à répondre à la question suivante : "En pensant localement, régionalement, nationalement et internationalement : quels sont les problèmes sociaux, politiques, économiques et écologiques que les artistes éditeurices sont en mesure d'aborder ou de résoudre grâce à leurs connaissances, leurs compétences et leurs ressources ? " . La publication se construit autour de ces 17 réponses, qui sont autant de témoignages de ces pratiques éditoriales singulières.