Balade de la dernière nuit ou Jazzy Weather

"Entendez-vous ces cris de désespoir venant des tréfonds des ans". Ils viennent de ces Hommes nés libres, qui, une fois capturés, ont été déportés par des colons européens vers les marchés aux esclaves du nouveau continent. Ce sont leurs complaintes qui ont donné naissance à l'un des plus extraordinaires courant musical qui a marqué l'Amérique. Le JAZZ est cette musique qui raconte l'histoire des esclaves dans les champs de coton... C'est l'identité des Afro-Américains... C'est le poing levé de toutes les formes de rébellion... L'horreur des "strange fruit" ne les empêche pas de courir malgré les crocs acérés des chiens, malgré les immenses croix de feu dans la nuit... L'Amérique noire se révolte X, Luther KING... Et le Jazz gagne du terrain, cette musique dite des basfonds devient Mondialement reconnue... Vous serez émus par le parcours de vie de Jo et Sarah ! Pourtant "IL FAIT NOIR ET J'AI PERDU TOUT ESPOIR DE TE REVOIR" .