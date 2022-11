Divorce, préservez vos intérêts. Edition 2022

> Toutes les procédures de divorce sont décryptées, dans un langage clair et accessible, pour en comprendre les enjeux et défendre ses intérêts> Un ouvrage complet à jour des dernières nouveautés législatives et jurisprudentielles > Des conseils pratiques sur les précautions à prendre et les erreurs à éviter> Des modèles et adresses utiles pour faire valoir vos droits"