Les aventures de Cookie et Patachon. Plongée au coeur de la magie - Roman

Découvrez un duo unique en son genre, celui de Cookie et Patachon, et suivez-les dans leurs aventures hors du commun. Cookie, un chat astucieux et audacieux, est loin d'être un petit félin comme les autres. Son fidèle compagnon, Patachon, un chien débordant de générosité, incarne à lui seul la nonchalance et la bienveillance. Choyés par leur maîtresse, Clémence, ces aventuriers à quatre pattes se complètent et sont inséparables. Nos deux héros vivront de multiples expériences, toutes plus enrichissantes les unes que les autres, et seront amenés à voyager entre le monde réel et un univers surnaturel aux facettes étonnantes. Plus complices que jamais, ils rencontreront, au fil des pages, des animaux et des personnages aussi insolites qu'attachants, dont certains noueront avec eux des liens précieux voire indéfectibles. Laissez-vous entraîner par ce livre, une véritable invitation à l'enchantement et à la magie, celle qui regorge de merveilles authentiques tels l'amour, l'amitié et l'entraide.