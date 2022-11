1000 modèles ultra-simples à dessiner en pas à pas

1 000 modèles différents pour apprendre à dessiner comme un vrai pro ! 1 000 modèles à dessiner étape par étape pour progresser jour après jour sur des thématiques diverses et variées : les lettres, les animaux et créatures manga, les fruits et légumes, les fleurs, les personnages fantastiques, l'architecture, les objets du quotidien... Grâce à la méthode de Lise Herzog, la spécialiste du dessin en pas à pas, apprenez à votre rythme à dessiner comme les pros ! A partir de 7 ans Format 15 x 21 cm / 368 pages