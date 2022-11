Je déteste l'hiver

"Panache et Pompon sont les meilleurs amis du monde et font tout ensemble. Jusqu'à ce qu'un matin, une feuille morte vienne se déposer à leurs pattes... Panache est bien ennuyé. Les feuilles qui tombent annoncent l'arrivée de l'hiver, et Panache déteste l'hiver. Brrrrr ! Mais Pompon est ravi ! Pompon adore l'hiver, la neige, se blottir au creux d'un arbre... Ahhhh ! Nos deux amis arriveront-ils à mettre leurs différences de côté ? Car s'ils ne sont pas d'accord sur l'hiver, il y a bien une chose qu'ils aiment tous les deux : être ensemble ! Et rien n'est plus important que d'être les meilleurs amis".