Registre des voyageurs. Couserans

"J'ai trouvé dans la grange de Loone des photos de son enfance, de lui petit avec son frère en train de jouer dans la rivière. Après son BAC, il a eu envie de voyage, d'ailleurs. Il est parti en Amérique Latine, au Pérou. Il a rencontré sa femme avec qui il est revenu en France. Dans le désir d'une vie meilleure il s'est installé au Couserans, il y a 40 ans. Son histoire comme celle de tous ceux que j'ai rencontrés, me révèle que ce territoire est un coin de la France qui se construit depuis le voyage. Les croisades du moyen âge, les traversées vers l'Espagne, les espagnols qui sont venus en France, ceux et celles qui sont venus s'installer à la recherche de liberté, ceux et celles qui sont nés ici et ont grandi dans leurs vallées. Nous, nous sommes arrivés du Chili, un pays qui se trouve à une limite du monde. Lorsque l'on arrive au Chili c'est un terminus. Il faut rester ou repartir dans l'autre sens. Comme dans le Couserans, en montant dans les vallées les routes sont sans issues. Une fois face aux montagnes Il faut rester ou faire demi-tour. J'ai grandi en France suite à l'exil de mes parents, de ce fait mon territoire intime se nourri des deux culturesA : la française et la chilienne". RGR