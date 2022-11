Secret inavouable

Kasumi, un garçon introverti qui a été maltraité à l'école, et Kyôsuke, actif et apprécié de tous, sont amis depuis la primaire. Kyôsuke a aidé Kasumi à sortir de situations délicates un nombre incalculable de fois et ce dernier le considère comme son héros. Mais lui aussi a aidé son ami. Tous deux, devenus adultes, ressentent des sentiments l'un pour l'autre qu'ils sont incapables de s'avouer...