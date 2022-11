L'impuissance

Ryô Hodogaya, 36 ans et propriétaire d'un bar gay, a pour client régulier Umezaki, un de ses anciens camarades de fac, avec qui il a eu une relation autrefois. Alors que Ryô, qui n'a plus d'intérêt pour le sexe, prétend qu'il est impuissant pour qu'on le laisse tranquille, Umezaki, lui, se proclame le roi du sexe et parade chaque soir avec un jeune homme différent. Mais un jour, il déboule dans l'appartement de Ryô, paniqué, parce qu'il n'arrive plus à avoir d'érection ! Ryô, agacé, finit par accepter de lui donner un coup de main. Cependant, à mesure que l'incident se répète, leur passé ne tarde pas à revenir les hanter...