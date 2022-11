Flashback acide

Ca fait trois ans que l'on demande à Philippe Manoeuvre : " Quand est-ce que vous écrivez la suite de vos mémoires ? " Les voilà ! Dans ce nouveau livre, l'ancien rédacteur chef de la bible Rock&Folk, celui qui raconte la mythologie du rock comme personne au point d'être devenu un mythe lui-même, continue de raconter sa vie pied au plancher. Que raconte-t-il dans ce flashback ? Tout ce qu'il n'a pas mis dans le premier volume. Dans son style inimitable, drolatique, chevelu, Philman le passionné nous emmène dans ses trips rock à la rencontre des monstres sacrés, David Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, Captain Beefheart, Lemmy de Motörhead... Il raconte sa plongée en URSS avec les Scorpions en 1988 avec les chars de l'armée russe derrière le rideau, il replonge dans la Convention du LSD, le produit star des sixties, et ses notes sous acide prises à Bâle, sur les bords du Rhin, il enquille sur les dessous de la Cannabis Cup d'Amsterdam avant de livrer quelques chapitres plus personnels top secret. Flashback comme un long solo de guitare psychédélique. Acide parce que le speed, la drogue, l'herbe, le LSD, la coke étaient, ces années-là, au coeur du tourbillon rock. Tout y passe, sans exception. Ses idoles en prennent, lui aussi. Cette fois, Philman ne nous épargne rien de ses montées (ni de ses descentes) et nous livre, au final, le chant d'une époque épique, le bon vieux temps du rock revisité.