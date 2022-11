Dictionnaire amoureux de Tintin

Un Dictionnaire amoureux qui allie érudition et fantaisie, souvenirs personnels, références à l'imaginaire collectif et facettes insoupçonnées de l'oeuvre d'un des plus grands artistes du XXe siècle. " Depuis toujours les aventures de Tintin m'accompagnent. Je les ai lues tour à tour avec mes yeux d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Ce qui surtout m'enchante chez Tintin, c'est sa liberté. Jeune homme aux semelles de vent, sans parents, sans enfants, sans fiancée, sans âge, sans attache - si ce n'est Moulinsart -, le petit reporter a pour compagnons et pour ennemis une belle brochette d'agités ! Michel Serres dit de l'oeuvre d'Hergé qu'elle est "inusable'. Elle est inépuisable aussi, d'une grande complexité et d'une richesse inouïe, tant graphique que narrative, avec ses fulgurances et ses zones d'ombre. Puisse cet ouvrage, alliant érudition et fantaisie, souvenirs personnels et références à l'imaginaire collectif, intéresser ceux qui ne connaissent pas bien Tintin comme ceux qui l'apprécient. Quant aux tintinophiles, que ce dictionnaire - ô vanité - les surprenne en leur montrant des facettes insoupçonnées de l'oeuvre d'un des plus grands artistes du XXe siècle. "