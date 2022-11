Bolides de course . Construis et customise 10 voitures. Avec 124 pièces Lego

Formule 1, voiture d'essai, buggy ou stock-car, ce superbe coffret contient tous les éléments pour construire et customiser plus de 10 voitures de course LEGO, à monter et remonter à l'infini : 124 pièces LEGO et des éléments papier prédécoupés, ainsi qu'une piste de lancement de près d'1 m de long. Découvre dans le livre les lois de la vitesse, les principes de l'aérodynamisme mais aussi... toutes précautions à prendre pour réussir les crashs tests de sécurité. Construis ta piste, prépare tes bolides et, attention, partez ! Contient ? Une piste de course en carton solide avec leviers ? 124 briques Lego ? Eléments papier (aileron, voile, etc...) à découper