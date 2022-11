HAND est une histoire de mains, une histoire de rencontres. La main que l'on tend, touchante et touchée, au centre de toutes les communications. Elle est sans doute l'un des symboles les plus anciens utilisés par l'humanité. HAND est une galerie de portraits réalisée au rythme de rencontres exceptionnelles. Des portraits intimes, des images, des empreintes où chacun met en scène ses propres mains sous les lumières, souvent pour la première fois, et prend ainsi le temps et le recul de se découvrir dans cet étrange miroir.