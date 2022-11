Les petits alchimistes La BD dont tu es le petit héros. La potion dÂ´invisibilité

Petit lecteur, petite lectrice, c'est toi qui créés ton aventure ! Dina et Lino sont deux petits alchimistes qui apprennent l'art des philtres magiques. Aujourd'hui, leur maître, un vieux magicien, veut créer une potion d'invisibilité. Mais un ingrédient manque : une plume de Pavu. Petit lecteur, petite lectrice, deviens Dina ou Lino, mets-toi en route vers la forêt enchantée et commence une quête extraordinaire... Choisis tout. e seul. e tes actions et tes chemins en suivant les symboles et les onglets colorés, car c'est toi le héros, l'héroïne !