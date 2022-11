"La nuit est si noire. Les nuages bombent le torse comme s'ils devaient nous convaincre encore qu'ils sont les plus forts. Toujours. Novembre a tourné à l'aigre. Les voitures sont garées en file indienne, chapelet d'ombres immobiles. L'absence de réverbères obscurcit la rue. Deux ombres efflanquées se déplacent sans bruit. Elles s'arrêtent devant un véhicule. Le premier individu brise la vitre avant dans un bruit mat qui trahit l'habitude. Le deuxième vide une bouteille d'essence, un litre à peine sur les sièges avant. Quelques secondes plus tard, la voiture s'embrase, illuminant les véhicules voisins et la façade de l'immeuble jouxtant les flammes..."