Le Livre de Babur. Le Babur-nama de Zahiruddin Muhammad Babur

"Au mois de ramazan de l'année 1494, je devins roi dans le pays de Ferghana à l'âge de douze ans". Ce texte, traduit du turc tchaghatai, constitue les mémoires de l'empereur Babur, premier Grand Moghol des Indes (1494-1529), cas presque unique d'autobiographie dans la littérature musulmane médiévale. Il nous permet d'entrer dans le quotidien de cet homme a` la destine ? e incroyable, fondateur d'un immense empire, fin strate`ge, guerrier impitoyable, poe`te et grand me ? ce`ne qui nous a transmis des informations capitales sur son e ? poque, les re ? gions qu'il a traverse ? es et les peuples qu'il a croise ? s. Outre son inte ? re^t historique, cette somme vaut autant pour ses enseignements sur l'art de gouverner que pour ses ce ? le`bres descriptions de la faune et de la flore indiennes, ainsi que des villes fonde ? es dans le nord de l'Inde par les premiers souverains musulmans. Il est constitue ? de trois grandes parties chronologiques : d'abord Babur jeune souverain mis a` l'e ? preuve en Asie centrale, ensuite l'installation de son pouvoir sur le territoire de l'actuel Afghanistan, puis le ce ? le`bre livre indien ou` Babur franchit l'Indus et va jusqu'au Bengale.