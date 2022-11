Une ombre sur l'univers tome 2. Naissance d'une hybride

Depuis son combat avec Lucius Eliostate, Méliana est plongée dans un sommeil profond et étrange. Au grand désespoir de Névil, le sage Dostine la déclare morte. Mais ce dernier a menti : il a lui-même provoqué le réveil de Méliana, en créant un être hybride dont elle est désormais responsable. Une suite intense et palpitante qui nous fait découvrir de nouvelles facettes de ce space opera original mêlant romance et science-fiction.