Anemic Photoplay . Marcel Duchamp et l’image-mouvement

Au cours de ces derniers années, un intérêt croissant s'est développé autour des sources psycho-physiologiques des artistes au début du XXe siècle et de l'esthétique dite " scientifique ". On a cherché ici à retrouver la présence fructueuse de ces sources dans l'oeuvre complexe et multiforme de Marcel Duchamp. On s'est efforcé de reconsidérer l'itinéraire duchampien dans son entier, sans oublier ses collaborations cinématographiques et ses participations télévisuelles des années 1950 et 1960, dans le but de relire toute son oeuvre comme un exemple " d'image-mouvementA ". Duchamp joue un rôle crucial dans l'art contemporainA : il ne se borne pas à " appliquerA " les lois de la physiologie et de la physiologie perceptive à des sujets artistiques traditionnelsA ; au contraire, il se sert de ces recherches pour " testerA " la perception des spectateurs et pour redéfinir le sens de l'expérience esthétique à l'époque des médiatisation généralisée.