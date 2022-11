Alors qu'il doit s'enfuir de Montmartre pour une raison mystérieuse, Codex Urbanus trouve refuge chez une parente au sein de la mythique cité de Chrysalis. Ne sachant combien de temps durera son exil, il se met à explorer la ville en sa compagnie, à la découverte de ses rues et de ses palais, de ses restaurants et de son histoire, de sa faune et de sa flore, se délectant de toutes les anecdotes qui rendent cet endroit fabuleux.