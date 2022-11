Qui êtes-vous Polly Maggoo ?

A partir des images et des dialogues originaux du film de William Klein, ce photo-roman à la mise en page graphique et pop raconte les aventures de Polly Maggoo, mannequin vedette incarnée par Dorothy McGowan (mannequin pour Vogue dans les années 1960), d'un réalisateur français de télévision (Jean Rochefort), et d'un prince venant d'un pays lointain (Samy Frey). L'intrigue se partage entre le monde de la mode autour du personnage de Polly Maggoo, celui de la télévision, incarné par Jean Rochefort, et un royaume d'opérette dont le prince héritier, Sami Frey, s'éprend de la jeune modèle. Un livre burlesque comme le film culte dont il est issu !