Persona 4 Tome 11

Découvrez l'adaptation du RPG culte Persona4, et laissez-vous aspirer dans une aventure trépidante entre le monde réel et celui de la télévision ! Soji et ses amis, en proie à une profonde peine, font face à un dilemme de taille : doivent-ils projeter Namatame dans la télévision, et ainsi mettre fin à sa vie ? Alors que Kuma a disparu, la petite bande décide qu'il est temps de faire le point sur l'affaire. En effet, il reste de nombreuses énigmes à élucider... Série terminée en 13 tomes.