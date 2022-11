L'art de Quantic Dream

Une plongée inédite dans les créations du studio Quantic Dream ! A son lancement en 1997, le studio français Quantic Dream ne sait pas encore qu'il donnera naissance à un genre novateur, porté par une technologie de pointe, qui marquera l'histoire du jeu vidéo. De The Nomad Soul au très attendu Star Wars EclipseTM en passant par Heavy Rain ou Detroit : Become Human, les dessous des jeux du studio n'auront plus aucun secret pour vous. Rejoignez Jean Zeid dans ce voyage passionnant à travers plus de 25 ans de l'histoire du studio Quantic Dream. Plus de 280 pages de contenu, de nombreux dessins préparatoires jamais révélés, et d'illustrations à couper le souffle. Une rétrospective inédite pour découvrir tous les secrets derrière les créations du studio.