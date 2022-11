Le chevalier de saint Georges. Né esclave, musicien et escrimeur aux temps des lumières

Né des amours d'un riche colon et d'une esclave de la Guadeloupe, Joseph de Bologne de Saint-George (1745-1799), violoniste et compositeur talentueux, escrimeur redouté et cavalier inimitable, accède enfin à une légitime notoriété après avoir été injustement oublié. Officier de la Maison du roi, agent secret initié aux plus hauts degrés de la franc-maçonnerie, colonel d'un régiment de l'an II, bretteur hors pair et surtout brillant musicien, il a mené une vie digne d'un film de cape et d'épée. De la Guadeloupe à Paris et à la Cour, ce grand séducteur devient l'intime de Marie-Antoinette, croise Laclos, le chevalier d'Eon, le général Dumas, Haydn, Philippe Egalité, Mirabeau et les plus belles femmes de son temps. Mais Saint-George était né esclave. Cette révélation, qui met en lumière un tabou de l'histoire de France, amène aussi à reconsidérer un siècle dont on croyait tout savoir.