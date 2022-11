Les merveilles de l'Egypte antique

Sur les rives du Nil, il y a plus de 4000 ans, l'Egypte donna naissance à l'une des civilisations les plus fascinantes. Pendant des siècles, les dynasties pharaoniques impulsèrent la construction de monuments légendaires. Des pyramides, des temples, des tombeaux... L'Egypte antique accumule un patrimoine millénaire qui fait partie des jalons les plus brillants de l'Histoire.