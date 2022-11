Le guichet de la lune

Sur la lune, il y a un guichet et, derrière ce guichet, il y a un vieux monsieur. Mais que fait-il là, tout seul ? Il récolte les pensées des gens dans la lune. Un jour, une petite fille sortie de nulle part vient troubler sa tranquillité ! Vous êtes-vous déjà demandé où vont nos pensées lorsque nous sommes dans la lune ? Eh bien c'est simple, sur la lune, il y a un guichet et, derrière ce guichet, il y a un vieux monsieur qui récolte les pensées des gens dans la lune. Il les ramasse, les classe et en prend soin en attendant que les rêveurs et rêveuses viennent les rechercher. Mais un jour, une petite fille vient troubler sa tranquillité, impossible de la renvoyer chez elle ! Pourquoi cette enfant s'obstine-elle à vouloir lui tenir compagnie, lui qui n'a rien demandé et qui ne souhaite qu'un chose, pouvoir continuer ses occupations dans son atelier secret ?