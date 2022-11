Il y a dix ans disparaissait Yvette Z'Graggen, écrivaine amoureuse de la vie autant que des mots. Elle nous laisse une oeuvre riche et inspirante. De 1920 à 2012, Yvette Z'Graggen a promené son regard plein d'intelligence et d'empathie sur le monde. La grande dame de la littérature suisse, et pas seulement romande, a écrit plus de vingt livres, romans, récits, nouvelles : elle nous a surtout laissé en héritage une manière d'appréhender les événements avec son esprit curieux et tolérant. Il est certes difficile de résumer cette traversée du siècle en quelques pages. Ce livre voudrait la présenter à ceux qui n'ont pas eu la chance de la rencontrer et reparler d'elle à ceux qui la fêtaient dans les allées du Salon du livre de Genève et qui ne l'ont pas oubliée. L'écriture qui a accompagné chaque étape de sa vie, ses thèmes de prédilection, la place des femmes, le sens des origines, l'éveil d'une conscience politique vis-à-vis de la Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et aussi son rejet des conventions, son gou^t pour l'Italie, son sens aigu du romanesque. Il faut lire et relire cette grande amoureuse de la vie, farouchement libre ! La collection Presto remet dans la lumière des personnages ou des thèmes suisses, illustres ou méconnus. Son ambition ? Offrir la synthèse la plus efficace possible (d'où le nom de la collection) sur les sujets les plus divers, mais en visant le public le plus large possible. Tous les titres ne compteront que 64 pages, avec les illustrations.