La Bible des Fées

Bienvenue dans le monde magique des fées ! Des descriptions détaillées et de belles illustrations vous présentent plus d'une centaine de fées - celles qui habitent les fleurs et les arbres jusqu'aux sirènes, farfadets et feux follets. En vous permettant d'accéder au royaume des fées, l'auteur vous initie aux coutumes, traditions et langage de ce monde enchanteur. Et si par extraordinaire, au hasard des pages, vous découvrirez les endroits propices à leur rencontre... Riche en conseils et explications minutieuses, cet ouvrage vous permettra de choisir les charmes et les méditations appropriés pour attirer près de vous ces créatures fugaces, qui vous apporteront chance, amour et réussite...