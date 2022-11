Le hameau de Jeanne. 0

Au coeur de la montagne alpine, Jeanne vit seule dans un hameau abandonné. Son unique voisinage : Marcel Rondeau, installé plus bas avec sa femme et sa fille de neuf ans. Pour des raisons obscures, Marcel hait Jeanne, qu'il surnomme "la folle" . Heureusement pour Jeanne, il y a des randonneurs qui passent dans le coin, dont Paul, la soixantaine, qui apprécie cette femme hors du commun, un peu plus âgée que lui. La haine de Marcel cache de vieilles blessures d'enfance et un monde désuet, celui des superstitions. Quand il découvre que sa fille Mi-Jo se rend souvent chez "mamie Jeanne" , il laisse exploser sa colère...