L'Amanticide. 0

Hélène, la quarantaine, est en prison. Elle y purge une peine de vingt ans pour le meurtre, avec préméditation, de son amant et n'a jamais cessé de clamer son innocence. Une histoire tristement banale, de celles que l'on trouve à la page "faits divers" de nos quotidiens. Et si la lente et inévitable chute se nichait précisément au coeur de cette banalité ? Et si nous pouvons frôler ou flirter avec le point de bascule, avons nous tous la capacité de le franchir ? C'est au cours de séances de parloir oppressantes que la narratrice tentera d'obtenir des réponses.