L'époque romaine. Ou la méditerranée au Nord des Alpes

La période romaine en Suisse est présentée ici sous un jour vif et nouveau, éclairée par des recherches récentes et parfois par des comparaisons avec la globalisation et les brassages culturels d'aujourd'hui. Nous reparcourons bien sûr toutes les étapes historiques qui tracèrent l'avancée d'une civilisation méditerranéenne au nord des Alpes, mais c'est pour saisir de quelle façon changea la vie quotidienne des indigènes sur l'actuel territoire suisse et les régions alentour, dans le détail des objets et la spécificité de chaque région. Variant au fil du temps, les découpages administratifs et militaires de l'Empire romain divisèrent nos régions, très morcelées jadis comme de nos jours. Nous voyons la population transformée par l'irruption d'hommes et de produits d'ailleurs et surtout par l'arrivée du latin, de l'écriture, du droit romain, du christianisme, de l'usage de la monnaie et d'une civilisation urbaine. L'identité du pays s'est élaborée dans ce métissage et par cette période d'intégration dans un grand ensemble, phénomènes qui peuvent inspirer encore nos méditations.