L'esprit des fortifications. Vauban ; Dufour ; Les forts de Saint-Maurice

Après cinquante années de paix, la ligne Maginot et le Réduit alpin ne sont plus que des références mythiques et souvent caricaturales. Mais l'histoire de la France ou de la Suisse est incompréhensible si l'on ignore leurs vastes systèmes défensifs. L'auteur de cette brève et vivante synthèse, combine librement trois approches de la fortification : ses recherches d'archives et de terrain ; son expérience directe et quotidienne d'officier de milice qui fréquenta longtemps et commanda le groupe fortifié de Saint-Maurice, verrou stratégique millénaire ; enfin sa vision humaine de la vie et de l'oeuvre de deux grands constructeurs militaires, inspirés l'un et l'autre par une éthique exigeante et un sens politique profond, Vauban qui travailla pour Louis XIV avec génie et Dufour qui servit la Suisse au 19e siècle. Ce sont ces figures, avec celle de Guisan en rassembleur de la Suisse menacée par Hitler, qu'évoque 'L'esprit des fortifications'.