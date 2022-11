Guide de données astronomiques 2023. Pour l'observation du ciel à l'usage des professionnels et amateurs

Destiné aux astronomes, professionnels ou amateurs, cet ouvrage se décompose de la façon suivante : Les trois premiers chapitres contiennent les données sur les différents calendriers et leur concordance, les fêtes légales en France, les différentes échelles de temps, les dates de décrets sur les heures légales en France métropolitaine parues au Journal Officiel depuis 1916 ainsi que des notions nécessaires à la compréhension et à l'emploi des éphémérides contenues dans le livre. Les chapitres suivants fournissent des éphémérides astronomiques : les positions du Soleil et de la Lune ; les positions des planètes et de leurs satellites ; les positions des astéroïdes et des comètes ; les explications et des données pour l'observation de la surface du Soleil, de la Lune et des planètes ; des cartes du ciel, une liste de constellations et les positions et occultations des étoiles ; des données sur les éclipses de Soleil et de Lune et sur les phénomènes astronomiques ; la liste des observations astronomiques les plus connues.