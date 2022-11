En équilibre

Tiraillée entre sa passion, ses complexes et son anxiété, Lara avance en funambule sur le fil de l'acceptation de soi Lara, dix-sept ans, vit à New York avec ses parents et sa soeur jumelle, Amélia. Toutes deux sont très fusionnelles, et pour Lara, ça a toujours été elle et sa soeur contre le monde entier. Depuis leur plus jeune âge, elles sont passionnées de cirque et sont même inscrites dans un club. Mais alors que pour Amélia, le cerceau aérien devient un hobby, pour Lara, il reste fondamental : une de ses façons de respirer. Si bien qu'elle voudrait en faire son métier, et un jour peut-être se produire sur la scène du plus grand Cabaret du monde ! Seulement, ses parents ne voient pas les choses sous cet angle. D'autant que, si les deux soeurs se ressemblent en tout point, il y a bien une chose qui les différencie : là où sa soeur est mince, Lara est considérée comme une fille grosse. Une image douloureuse à porter, et génératrice d'une grande anxiété pour la jeune fille. Elle va devoir lutter contre ses démons et ses T. O. C. qui lui rendent la vie infernale. Pourtant, elle reste- ra prête à toute pour prouver qu'elle aime son corps, et qu'il ne l'empêchera jamais d'être la meilleure, perchée dans les airs...