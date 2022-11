Tous champions ! Tome 6 : Neymar le magicien

Une collection de lecture pour tous les fans de sport ! Né dans une famille sans le sou, après un accident qui a failli lui coûter la vie, Neymar Jr. est repéré par un entraîneur de futsall, sport où il excelle. Partout, sa technique émerveille. Il a 11 ans quand il rejoint le Santos FC, et 10 de plus quand il intègre le FC Barcelone auprès du grand Messi. Idole du Brésil, armé d'un sourire perpétuel et d'un dribble ravageur, il entame alors une ascension vers les sommets...