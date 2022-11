Erasmus. Trois millions de récit, trois millions d'expérience et la mienne

Un appel au voyage, à la découverte, au lâcher-prise et au bonheur via l'expatriation Erasmus. Le récit complet de la vie d'une étudiante, à la fois un guide pratique et un témoignage. Un guide de la vie Erasmus. En passant par le processus de sélection du pays d'accueil, les choix, les décisions et les hésitations que chacun ressent. Comment s'organiser avant de partir, les difficultés du voyage, de l'arrivée, seul(e). Les rencontres et moments d'amitié, voire d'amour. Les bonheurs simples d'une vie hors du temps, figée dans l'insouciance et l'improvisation. La relation avec les natifs du pays et le regard sur ce pays inconnu au début, puis si familier à la fin. L'avant, le pendant et l'après cette vie éphémère mais si présente par la suite. Chargée de sens et de sentiments forts.