Mots de Chine. Ruptures, émergences, persistances

Cet ouvrage propose de se confronter à des enjeux culturels, politiques et sociaux de la Chine contemporaine à travers l'étude de mots-clés. Certains sont des concepts familiers aux praticiens des sciences sociales occidentales (moderne, nation, nature, civilisation), d'autres appartiennent à la catégorie des "mots courants" , mais témoignent d'usages particuliers où se donnent à voir les bouleversements subis au cours de cette période cruciale (voyage, héros, performance). Résultant d'une pratique de la traduction et des échanges culturels, ou d'une relecture d'un passé à la fois aimé et haï, ces mots structurent le paysage idéologique des élites intellectuelles et politiques chinoises, imprègnent les imaginaires populaires et orientent les pratiques du quotidien. Les auteurs rassemblés dans ce volume s'inscrivent dans différents champs disciplinaires allant de l'anthropologie à la science politique, en passant par les études littéraires et cinématographiques, la sociologie et l'histoire. Ils se sont demandé quels étaient pour eux, à partir de leur domaine de recherche, les mots qui donnaient le mieux à penser les ruptures, les persistances et les émergences propres à l'histoire de la Chine moderne et contemporaine.