Trop risquées les cryptos ?. Le guide ultime pour investir prudemment

De novembre 2021 à juin 2022, le Bitcoin a dévissé de 70%. Les autres crytpo-monnaies ont connu un bain de sang. Les médias se déchaînent et pourtant le Bitcoin est seulement revenu à son niveau de juin 2021 et est encore en progression de 600% par rapport à son niveau de 2020. Alors oui, on peut encore devenir riche et/ ou se constituer un second revenu en crypto-monnaies. Mais il faut rester prudent. Ce guide est le premier qui aborde la question de la maximisation du rendement sous la contrainte de l'aversion au risque. La volatilité caractérise toujours les marchés innovants. Surtout quand leur succès dérange. Alors que le reste du monde intensifie son exposition aux crypto-actifs, l'Europe qui rate le train de l'innovation, multiplie les obstacles. Est-ce une raison pour ne pas entrer de manière raisonnée dans cet éco-système jeune mais très prometteur ? La blockchain est là pour durer et ses crypto-devises aussi. Il convient cependant de choisir avec précaution les projets sous-jacents. Et d'utiliser les outils de la finance décentralisée pour maximiser les revenus tout en minimisant les risques. En choisissant ses stable coin avec soin. En acceptant de ne pas céder aux sirènes et de se contenter de rendement en euro ou en dollars à des taux seulement cinq à dix fois supérieurs à ceux promis par votre banque... . Ne laissez pas vos petits-enfants vous reprocher de ne pas avoir pris les décisions qui peuvent changer la vie de plusieurs générations. C'est maintenant qu'il faut s'ouvrir à cet univers méconnu.