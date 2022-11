Louis XIV. Genèse d'un soleil

Une avancée majeure dans la connaissance du " plus grand Roi du monde ". Pour la première fois, un historien approfondit toute la jeunesse d'un roi de France, en l'occurrence le plus célèbre, Louis XIV, jusqu'à sa pleine maturité : à 28 ans, en 1666, au décès de sa mère Anne d'Autriche. C'est dans le rétroviseur de toute sa jouvence que l'auteur examine la genèse de l'homme encore jeune, métamorphosé en Roi-Soleil, rayonnant déjà de mille feux. La démarche de Jean-Pierre Rorive est aussi novatrice à d'autres titres. Il superpose à la dimension historique une fine analyse psychologique de l'enfant-roi, du jouvenceau et du jeune adulte pour en dégager les marqueurs de tout son règne personnel. Cerner sa personnalité en construction nécessitait un examen de ses relations avec son cercle proche, sa famille, son frère, sa gouvernante et son gouverneur, ses précepteurs et autres éducateurs. Une place prépondérante est dévolue aux deux principaux : la reine, courageuse protectrice du trône menacé de son fils au long de sa régence à rallonge ; le premier ministre et cardinal Mazarin, surintendant à son éducation, parrain et mentor. Pendant vingt-trois ans, le trio s'est soudé en Trinité sacrée. Toutes les étapes majeures du jeune Jupiter sont évoquées, tels son sevrage, son enfance, son sacre ou son mariage en passant par ses périples, la Fronde ou la guerre franco-espagnole dans lesquelles il s'implique. Les thèmes traités sont variés : organisation de sa journée, hygiène, santé, formation intellectuelle, politique, artistique, religieuse et sportive, éducateurs, didactique, initiation sexuelle, première flamme amoureuse et les suivantes... Passionnant, accessible à un large public par son contenu et son style limpide, l'ouvrage est d'autant plus agréable à découvrir qu'il est émaillé d'anecdotes fiables, sans rien sacrifier à la rigueur historique.