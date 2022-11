Le S.O.S. de l'aventurier

" S. O. S. ou Save Our Souls en anglais, "Sauvez nos âmes" en français. C'est le défi que je vous lance dans mon guide façonné par une vie d'explorateur : raviver la flamme de l'aventurier qui sommeille en vous. Découvrez tous mes conseils pour réussir vos futures expéditions. Trouver de l'eau et de la nourriture (en toutes circonstances), allumer un feu (même sous la pluie), s'orienter (même dans la jungle) et faire face à tous les dangers (même les plus extrêmes). Vous avez 30 000 jours à vivre. Il est temps de réaliser vos rêves. "