Un éclat d'or et de solitude

Janvier 1972. C'est sous un soleil brûlant que le bateau de Willy May Michael accoste pour la première fois sur l'île Moustique, un paradis pour super-riches. Son propriétaire, l'excentrique play-boy Colin Tennant, a transformé cet archipel en un havre de liberté et de débauche pour ses amis et en un lieu d'exil royal pour la soeur rebelle de la reine d'Angleterre, la princesse Margaret. Récemment divorcée, l'ancienne reine de beauté Willy May est déterminée à reconstruire sa vie sur l'île et à renouer avec ses deux filles, Hilly et Joanne. Mais le trio ne tarde pas à réaliser que, sous son vernis doré, Moustique dissimule de sombres secrets...