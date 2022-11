Bientôt papa. Si on parlait grossesse-accouchement et allaitement

Vous attendez un heureux événement. Bientôt, votre vie va prendre un nouveau tournant. Et voilà que beaucoup de questions se posent pour accueillir avec sérénité ce nouveau membre de la famille. Du côté du père, du côté de la mère et du côté du couple, ce livre répond à toutes vos interrogations : congés, rendez-vous médicaux, sexualité, grossesse et accouchement. Sans oublier une partie consacrée à l'allaitement souvent relégué au second plan dans les autres ouvrages. Vous trouverez, ici, les réponses à vos questions et vos inquiétudes : comment le mettre en place à la maison, au travail, à la crèche et, comment, vous, papa, vous pouvez accompagner la maman pour que tout se passe au mieux, ainsi qu'un index détaillé en fin d'ouvrage. Ponctué de témoignages, de conseils de professionnels ainsi que de "questions que l'on se pose" , vivez sereinement l'arrivée de bébé avec ce guide complet de "devenir père" .