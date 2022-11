Une clinique d'exception

Parler de clinique, c'est parler de ce qu'enseigne l'expérience des psychanalyses. Elle est seule à l'enseigner, car cette pratique n'a pas d'égale. Le lien analysant-analyste est unique, ordonné qu'il est par le dispositif de parole inventé par Freud il y a plus d'un siècle, et qui définit proprement le champ psychanalytique. Au coeur de cette clinique et portée par les symptômes, il y a la question de l'amour et du sexe depuis que Freud a découvert le lien de la sexualité à l'inconscient. Elle est "hommosexuelle" , avec deux m, car elle ne connaît pas l'Autre... sexe. Lacan corrige cette partialité, posant les bases d'une clinique moins sexiste. Freud en fut accusé, c'est notoire, mais ce n'est pas lui qui est sexiste, plutôt le langage, et même les langages que sont les inconscients. Une clinique de l'Autre, de la pastoute, avec sa jouissance autre, suppose une autre dimension, celle du sinthome. C'est ce que ce livre explore pas à pas.