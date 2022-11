Attention à la marche !

" Il est impossible de couper le sifflet à Chiflet, qui appartient à la famille joviale des volubiles inextinguibles. " Jérôme Garcin Arrivé à l'âge de quatre-vingts ans, au moment où il s'y attendait le moins... un homme se trouve confronté tout à coup à une réalité qui, peut-être, s'appelle la vieillesse. Pris de court, il s'interroge : pour certains, c'est un des plus beaux moments de l'existence ; pour d'autres, celui où l'on commence à perdre ses clés, ses lunettes, ses cheveux et le fil de la conversation. L'auteur décide d'en avoir le coeur net. Considérant que cette avancée en âge pourrait être la période sereine des réponses enfin trouvées, il nous livre avec humour sa vérité sur l'homme qu'il est, ou plutôt qu'il croyait être et qu'il ne sera peut-être jamais. Vaste programme... " Il est impossible de couper le sifflet à Chiflet, qui appartient à la famille joviale des volubiles inextinguibles. " Jérôme Garcin