Le tarot des esprits de la forêt enchantée

Suivez le cerf blanc dans les méandres de la forêt enchantée Une fois que vous aurez pénétré dans les bois magiques, votre vie et votre esprit ne seront plus jamais les mêmes. Découvrez les enchantements glorieux des animaux et des oiseaux, des sorcières et des magiciens, des fées et des elfes. Contemplez les vieux arbres noueux, les jolies fleurs et l'énergie rafraîchissante des grottes profondes. Grâce à ces cartes inspirées du Rider-Waite, vous rencontrerez la sagesse magique du tarot, intégrant votre destin à la puissante source d'énergie subtile qui tisse la toile du destin.