L'héritage des sept îles

Le trône des sept îles - Livre 2 Dans un royaume au bord de la sécession, une princesse devenue reine va se lancer dans une quête désespérée au péril de sa vie. Par le sang et le sacrifice, Amora a vaincu une rébellion et a pris la place qui lui revient en tant que reine de Visidia. Alors que les îles du royaume sont dans la tourmente et que ses sujets remettent en question son autorité, la Haute Animancière ne peut permettre à quiconque de voir ses faiblesses. Personne ne doit connaître la malédiction de sa lignée et ne doit savoir qu'elle a perdu sa magie. Et nul ne doit découvrir la vérité sur le garçon qui détient la moitié manquante de son âme. Pour se sauver elle-même et sauver son royaume, Amora se lance dans la quête désespérée d'un artefact mythique qui pourrait tout réparer. Mais le prix à payer sera terrible. Alors qu'elle essaie de composer avec son devoir de loyauté envers son peuple, son équipage et les désirs de son coeur, la jeune reine va bientôt découvrir que gouverner pourrait la détruire...